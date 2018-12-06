Исследование: более 50% ипотечных заемщиков смогут воспользоваться ипотечными каникулами

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более половины ипотечных заемщиков смогут воспользоваться ипотечными каникулами, то есть возможностью в течение определенного периода не выплачивать полностью или частично ежемесячные платежи по ипотечному кредиту, сообщается в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" (одно из крупнейших в РФ), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"К заемщикам предъявляется ряд требований: сумма займа до 10 млн рублей, с момента получения кредита прошло не менее 12 месяцев, а длительность просроченной задолженности не более 60 дней. По оценкам БКИ "Эквифакс" по состоянию на конец третьего квартала 2018 года данным критериям соответствует более 55% всего ипотечного портфеля, а если бы не было массового рефинансирования ипотеки, то эта доля увеличилась бы до 64%", - говорится в исследовании.

Также эксперты БКИ, комментируя возможность ввода ипотечных каникул, считают, что "подобная инициатива выглядит здравой и правильной", однако нужно тщательно проработать механизм инициативы и возможные злоупотребления. Но, как говорится в исследовании, кто-то должен будет компенсировать кредитору подобные "каникулы". Так, эксперты допускают, что банки могут увеличить ставки по ипотечным кредитам, чтобы компенсировать возможные дополнительные потери от ипотечных каникул.

"Традиционно банкиры могут скорректировать практику ценообразования ипотечных сделок, и хороший заемщик будет вынужден платить больше для того, чтобы компенсировать возможные дополнительные потери от "ипотечных каникул", что на фоне уже начавшегося роста процентных ставок по ипотеке после роста учетной ставки ЦБР осенью 2018 года может выглядеть вполне реальным", - содержится в исследовании.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что Банк России рассматривает возможность разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях. Он также привел статистику, согласно которой россияне до 30-35 лет стали гораздо чаще менять место работы по не зависящим от них причинам.

Согласно проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)" (в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей), заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.

Ипотечные каникулы незначительно повлияют на платежную дисциплину

Поскольку в России при рекордно высокой доле ипотеки в структуре розничного кредитования просрочку более 30 дней допускают не более 2-3% заемщиков, что говорит о высокой ответственности как заемщика, так и кредитора, ввод ипотечных каникул незначительно повлияет на платежную дисциплину. Такое мнение высказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"На наш взгляд, если и повлияет, то не существенно. В настоящее время ситуация с платежной дисциплиной в ипотечном кредитовании находится на приемлемом уровне: сейчас доля ипотеки в структуре розничного кредитования растет и приближается к рекордным 45%. При этом обслуживаются ипотечные кредиты достаточно качественно: просрочку более 30 дней допускают не более 2-3% заемщиков. Это означает, что кредиторы тщательно отбирают будущих заемщиков, оценивая их способность обслуживать обязательства на протяжении длительного времени, и сами заемщики в целом ответственно подходят к принятию на себя обязательств по ипотечным кредитам", - сказал он.

При этом Волков подчеркнул, что при принятии решения о вводе ипотечных каникул, должны быть учтены возможные последствия для всех участников кредитного процесса. Так, несмотря на стремление облегчить положение заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, появление ипотечных каникул "может ослабить критичное отношение некоторой части граждан к своим возможностям и обязательствам, что не в интересах ни кредиторов, ни самих заемщиков".