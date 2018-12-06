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Экологи предложили ввести в России господдержку для "зеленых" технологий в строительстве

По мнению соучредителя Совета по экологическому строительству в России Гая Имза, внедрение такого опыта поможет улучшить качество жизни, в частности, в арктических регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Экологи и застройщики предлагают ввести меры государственной поддержки для внедрения "зеленых" технологий в строительстве. Об этом сообщил в четверг журналистам соучредитель Совета по экологическому строительству в России Гай Имз на международном форуме и выставке высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге.

"Не существует федеральной программы для поддержки экологического строительства, нет льгот, поэтому они широко не применяются. Застройщики и экологи предлагают внедрить госпрограмму для поддержки "зеленых" технологий в строительстве, пока подрядчикам кажется, что такие здания на 50% дороже обычных. Мы очень надеемся, что она скоро будет. Пока было только три основных стимула для такого вида строительства: это сочинская Олимпиада, чемпионат мира по футболу и строительство "Сколково", - сказал Имз.

Внедрение такого опыта поможет улучшить качество жизни в России, в частности, в арктических регионах. "В Арктике надо улучшать уровень жизни людей, делать ее более комфортабельной. Например, там полгода нет солнца, поэтому потребляется много энергии, что неизменно вредит экологии. Энергоэффективность в тех условиях позволит снизить вред экологии и увеличить комфорт при проживании", - добавил Имз.

Он отметил, что Россия может изучить опыт Канады, Норвегии и Швеции по применению экотехнологий в строительстве зданий на севере. "Сегодня есть критика, что человек губительно воздействует на Арктику, это поиски нефти и других ресурсов. Для России было бы верным применение "зеленых" технологий, чтобы минимизировать свое влияние", - пояснил Имз.

Эксперты отмечают, что технологий экостроительства пока немного, однако некоторые из них могут подойти для России, в частности, возведение домов из дерева. По мнению генерального директора архитектурного бюро JOM Architekten Стефана Ешгера, в стране сосредоточен большой объем данного ресурса и есть технологии, которые позволяют строить высотные деревянные дома.

Однако специалистов, которые способны возводить здания с учетом экотехнологий, пока не хватает. Поэтому необходим постоянный обмен опытом между строителями из разных стран, считает управляющий директор образовательного центра Bre Academy Паулина Траетто.

О форуме

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений. Целью мероприятия является продвижение отечественных компаний, обладающих уникальными высотными компетенциями.

Теги
ШвецияКанадаНорвегияРоссияСвердловская область
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