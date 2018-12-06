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Регионы разработают программы "Умного города" до 28 декабря

Эти проекты будут корректироваться и в первом квартале 2019 должны быть утверждены, заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские регионы разработают свои проекты программ развития "Умного города" до 28 декабря. Об этом на заседании рабочей группы по "Умному городу" сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

"Регионы представят нам до 28 декабря проекты своих программ по "Умному городу", разработанные по нашим методическим рекомендациям, созданным совместно с крупнейшими экспертами. Эти проекты мы будем вместе дорабатывать, корректировать и в первом квартале 2019 года они должны быть утверждены", - сказал Чибис.

Ранее заместитель министра сообщил, что до конца года должен быть утвержден стандарт "Умного города", который станет набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды.

Проект "Умный город" входит в состав нацпроекта "Цифровая экономика", пилотными площадками для его реализации стали 37 городов из 33 регионов.

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РоссияЧибис, Андрей Владимирович
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