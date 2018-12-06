Завершено возведение последнего дома подмосковного долгостроя "Гусарская баллада"

Минстрой РФ вынес на обсуждение экспертов проект стандарта "Умного города"

Стандарт предусматривает перевод различных баз данных в машиночитаемый формат, внедрение интеллектуальных систем мониторинга и управления в энергетике и коммунальном хозяйстве

Читать полностью