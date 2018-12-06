Завершено возведение последнего дома подмосковного долгостроя "Гусарская баллада"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство последнего дома крупного долгостроя "Гусарская баллада" завершено в Московской области. Об этом говорится в сообщении подмосковного Главгосстройнадзора.
"Завешено строительство одного из наиболее сложных объектов долевого строительства в Одинцовском районе области - ЖК "Гусарская баллада". В достроенном корпусе будут обеспечены права 249 граждан", - говорится в сообщении.
Главгосстройнадзор завершит проверку достроенного дома 12 декабря, после чего застройщику предстоит устранить все возможные замечания по объекту для получения заключения о соответствии (ЗОС).
Ранее Министерство строительного комплекса Московской области заявляло, что последний корпус долгостроя планируется возвести до конца 2018 года.
ЖК "Гусарская баллада" начали строить в 2005 году, комплекс должен был включать в себя 24 многоэтажных дома. Застройщик "Жилищный капитал" завершил 18 домов, а в 2015 году из-за финансовых проблем заморозил строительство оставшихся шести. Обманутыми дольщиками проекта стали 946 человек. По данным министерства строительства области, компания в дальнейшем была признана банкротом, на ее руководителей завели уголовное дело.
Возведение "Гусарской баллады" возобновилось с апреля 2017 года после перехода прав собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства к новому застройщику ООО "Осенний квартал".