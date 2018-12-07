{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин позволил детям-сиротам неоднократно продлевать договор найма жилья

Также документ предусматривает возможность расторжения договора найма в случаях, если наниматель более года не платит за жилье или коммунальные услуги

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в типовой договор найма жилого помещения для детей-сирот, позволяющее в случае необходимости продлевать договор неоднократно. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Федеральным законом от 29 июля 2018 года №267-ФЗ внесены изменения в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", которые предусматривают возможность заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок неоднократно по решению органа исполнительной власти субъекта Федерации в случае необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Также документ предусматривает возможность расторжения договора найма в судебном порядке в случаях, если наниматель в течение более одного года не вносит плату за жилье или коммунальные услуги, разрушает или систематически повреждает жилое помещение, систематически нарушает права соседей, а также не исполняет обязательства по договору или использует жилое помещение не по назначению.

Уточняется, что до внесения изменений, пятилетний договор найма для детей-сирот мог быть продлен только однократно.

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Более 1 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков в Приморье
Больше половины средств выделят уже до конца года
Читать полностью