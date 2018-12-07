Кабмин позволил детям-сиротам неоднократно продлевать договор найма жилья

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в типовой договор найма жилого помещения для детей-сирот, позволяющее в случае необходимости продлевать договор неоднократно. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.
"Федеральным законом от 29 июля 2018 года №267-ФЗ внесены изменения в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", которые предусматривают возможность заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок неоднократно по решению органа исполнительной власти субъекта Федерации в случае необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации", - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Также документ предусматривает возможность расторжения договора найма в судебном порядке в случаях, если наниматель в течение более одного года не вносит плату за жилье или коммунальные услуги, разрушает или систематически повреждает жилое помещение, систематически нарушает права соседей, а также не исполняет обязательства по договору или использует жилое помещение не по назначению.
Уточняется, что до внесения изменений, пятилетний договор найма для детей-сирот мог быть продлен только однократно.
Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.