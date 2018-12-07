Более 4 тыс. жителей Псковской области переехали из аварийного жилья с 2013 года

ПСКОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 4,2 тыс. жителей Псковской области за пять лет улучили жилищные условия по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На эти цели было направлено более 2 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу и. о. председателя Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов.

"В Псковской области в 2018 году завершается пятилетняя программа по переселению граждан из аварийного жилья, которая предусматривала выделение квартир тем людям, чье жилье было признано непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2012 года. Благодаря этой работе порядка 4,2 тыс. жителей переехали в благоустроенные квартиры. На реализацию мероприятий программы было направлено более 2 млрд рублей", - сказал Грахов.

Он отметил, что область стала одним из десяти субъектов РФ, который получил дополнительную финансовую поддержку почти в 100 млн рублей для расселения аварийного жилищного фонда.

"В этом году будут расселены оставшиеся 257 человек. В настоящее время в Гдовском районе для переселения граждан завершается строительство 4-этажного дома, также заключены контракты на приобретение квартир в построенном многоквартирном доме. В городе Великие Луки расселение 132 граждан будет осуществляться только в уже введенные в эксплуатацию многоквартирные дома, дополнительного строительства домов не потребовалось", - уточнил Грахов.

Сейчас на территории Псковской области признаны аварийными почти 350 многоквартирных жилых домов с общей площадью порядка 62,0 тыс. кв. м, в которых проживают 3,8 тыс. человек.