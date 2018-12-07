Губернатор Нижегородской области поставил "неуд" главе регионального фонда капремонта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал работу главы регионального фонда капремонта Геннадия Дурдаева за низкие темпы исполнения программы по ремонту жилых домов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

В настоящее время программа капремонта в регионе выполнена на 56%. В свою очередь, перед фондом была поставлена задача к концу 2018 года выйти на исполнение 80% с учетом долга, накопившегося за предыдущие годы. Долги по платежам за капремонт в Нижегородской области составляют почти 2,9 млрд рублей, на которые уже набежало около 400 млн рублей пени.

"Осталось 25 дней до конца года, и как вы до 90% собираемость повысите? Я вам "неуд" ставлю за такую работу. Где меры по повышению собираемости? Даю вам три дня до понедельника, чтобы сформировать показатели по собираемости на конец декабря, а также по объему работ и освоенных средств в части выполнения программы 2014-2017 годов, и проанализировать, как они соотносятся с показателями марта 2018 года", - цитирует пресс-служба Никитина.

Дурдаев рассказал, что работы по капитальному ремонту домов затруднены из-за недобросовестных подрядчиков. "Мы подали в УФАС 35 заявлений для включения их в список недобросовестных подрядчиков, но было удовлетворено только пять", - сказал он.

Губернатор Нижегородской области потребовал от руководства регионального фонда капремонта опубликовать на сайте ведомства общедоступную статистику, в которой будут отражены количество полученных от собственников домов средств и процент выполненных работ. За работу фонда с должниками глава региона также поставил "неуд" и отдельно потребовал разобраться с долгом в 458 млн рублей, который накопила перед фондом капремонта администрация Нижнего Новгорода.

"Мы хорошо понимаем, что работа предстоит сложная. <...> Нужно четко сказать: к каким результатам привели и приведут принятые меры, в каком месяце следующего года вы обеспечите 95% выполнения программы 2018 года", - сказал Никитин. В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в региональную программу капитального ремонта включены почти 24 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают около 2 млн жителей.