Застройщики направили в парламент и Минстрой поправки к закону о долевом строительстве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские застройщики разработали и направили в профильные ведомства консолидированный пакет поправок к законодательству о долевом строительстве. Об этом в пятницу сообщил ТАСС Владислав Преображенский, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы, на базе которого велось обсуждение поправок.

"Участвовали основные застройщики, работающие на территории России. На этой неделе в Госдуме прошло первое чтение по очередному пакету поправок, и была задача представить предложения до 10 декабря. Мы направили наши предложения в два профильных комитета Госдумы, Минстрой и Совет Федерации", - сказал Преображенский.

Как рассказал ТАСС вице-президент по правовым вопросам девелоперской компании ПИК (участвовала в разработке поправок) Дмитрий Тимофеев, всего в работе принимали участие "10 девелоперов, компании первого эшелона". Он добавил, что документ содержит предложения, которые неоднократно обсуждались в профессиональной среде и призваны облегчить работу застройщиков при переходе на проектное финансирование. В частности, речь идет об использовании счетов эскроу, на которых будут храниться средства граждан. В текущей версии закона застройщики не могут использовать средства с этих счетов до ввода объекта в эксплуатацию.

"Мы продолжаем настаивать на поэтапном раскрытии счетов эскроу, особенно, учитывая, что <...> до сих пор не решен вопрос с облегчением для застройщиков доступа к проектному финансированию. Принимая во внимание, что ЦБ опубликовал предложения о формировании банковских резервов для застройщиков, работающих по эскроу, и эти изменения достаточно жесткие, мы видим риски, что цели и задачи, которые стоят перед отраслью, могут быть не выполнены из-за нехватки денег", - сказал Тимофеев.

В ГК МИЦ, которая также участвовала в разработке поправок, подтвердили, что в основном они касались использования счетов эскроу и вопросов комплексного освоения территорий. Кроме того, застройщики предлагают конкретизировать порядок блокировки регистрации договоров долевого участия (ДДУ) в случае допущенных компанией нарушений. "В действующей редакции уполномоченные органы имеют право блокировать деятельность застройщика и направлять уведомление о запрете регистрации ДДУ сразу, то есть, не предоставляя застройщику возможности объяснить возникновение той или иной ситуации и устранить нарушения. В поправках, которые мы предлагаем, срок на это предусмотрен", - пояснил ТАСС руководитель юридического департамента ГК МИЦ Андрей Соловых.

В свою очередь заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сказал ТАСС, что ведомство готово рассмотреть и учесть в работе предложенные поправки. "Минстрой знает о предложениях застройщиков, мы рассматриваем все предложения по поправкам, которые поступают от профессионального сообщества, они находят отражение во вносимых поправках", - сказал Стасишин.

Ужесточение требований

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки к федеральному закону 214-ФЗ, которые ужесточают требования к финансовой устойчивости застройщиков, привлекающих средства граждан. В законе также был прописан порядок банковского сопровождения деятельности строительных компаний.

С 1 июля 2019 года застройщики фактически лишатся права привлекать средства граждан напрямую. Деньги участников строительства будут храниться на специальных счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом сами работы должны выполняться с помощью банковских кредитов. Экспертное сообщество полагает, что это приведет к росту издержек и увеличению стоимости жилья.