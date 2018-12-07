Минстрой планирует оцифровать Градостроительный кодекс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Минстрой России намерен перевести в цифровой формат процедуры Градостроительного кодекса, заявил в пятницу министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге.

"Все те процедуры, которые прописаны сегодня в Градостроительном кодексе, все те процедуры, что прописаны в нормативной базе, касающиеся технического регулирования, должны находиться в алгоритме. Алгоритм должен быть четко прописан, а затем оцифрован. Это то, что мы должны сделать за шесть лет", - сказал Якушев.

Градостроительный кодекс вносилось много изменений, что привело к противоречиям и нестыковкам в документе. Предполагается, что создание алгоритма позволит решить эту проблему, сказал он и призвал региональные и федеральные власти вносить изменения в Градостроительный кодекс только в крайних случаях.

"Любые поправки, любые изменения, касающиеся муниципалитетов и субъектов РФ, и особенно этим грешат на федеральном уровне, мы все это сразу хотим прописать в Градостроительном кодексе, не задумываясь о том, что существуют своды правил, нормативно-техническая документация. И большое количество вопросов должно находиться именно там", - объяснил он.

"Поэтому министерство видит задачей именно там собрать силы, подключить экспертное сообщество и именно там решать вопросы, касающиеся технического регулирования, а не записывать сразу эти изменения в Градостроительный кодекс", - резюмировал Якушев.