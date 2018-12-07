Жилой комплекс появится на месте бывшего здания ИД "Коммерсантъ"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Жилой комплекс будет построен на месте бывшего здания издательского дома "Коммерсантъ" в столице на улице Врубеля, следует из данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.
"Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства Врубеля ул., вл. 4, стр. 1 (САО, Сокол): жилой комплекс с подземной автостоянкой", - записано в информационной системе.
В ней также отмечается, что заказчиком строительства является ЗАО "Врубеля, 4". По данным газеты "Ведомости", учредителем этой компании является владелец ИД "Коммерсантъ" Алишер Усманов.
Как следует из информации, опубликованной на сайте проекта по адресу улица Врубеля, вл. 4, застройщиком жилого комплекса выступает компания "Сибзарубежстрой", которая занималась реставрацией и реконструкцией театра "Геликон Опера" и была генеральным подрядчиком реконструкции павильона № 57 на ВДНХ. Жилой комплекс с подземной парковкой на месте бывшего здания ИД "Коммерсантъ" будет переменной этажности, от 8 до 12 этажей, и займет площадь в 32,8 тыс. кв. м, говорится на сайте застройщика.
Как сообщалось, здание на улице Врубеля "Коммерсантъ" занимал с 1992 по 2015 год. За это время здание несколько раз перестраивалось под нужды коллектива. Сейчас редакции размещаются в бизнес-центре "Профико" на Рублевском шоссе.