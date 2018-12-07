Moody's: ипотечные каникулы негативно повлияют на кредитное качество ипотечных бумаг

"Законопроект Центрального банка о реструктуризации ипотеки окажет негативное влияние на кредитное качество ипотечных ценных бумаг, поскольку сокращение ежемесячных платежей на 50% приведет к сокращению избыточного спреда в сделке, который в сделках секьюритизации ипотечных кредитов является первым рубежом защиты кредитного качества ценных бумаг", - приводятся слова эксперта в сообщении агентства.

Настасьин отмечает, что, несмотря на нацеленность предложения ЦБ РФ на оказание помощи заемщикам, чье финансовое положение значительно ухудшилось, оно может побудить многих заемщиков к безосновательному прекращению выплат по ипотечному кредиту. Это приведет к росту количества "неправомерных" просрочек.

"Кроме того, предоставление временной отсрочки не всегда приводит к повышению уровней восстановления платежей по ипотечным кредитам и не устраняет причину ухудшения материального положения заемщика. Вместо этого такие механизмы увеличивают срок восстановления платежей, что может привести к потерям для инвесторов, купивших ипотечные ценные бумаги, поскольку первоначальный срок кредита по соглашению о реструктуризации ипотеки может быть продлен за рамки юридически закрепленного окончательного срока погашения ипотечных ценных бумаг", - полагает Настасьин.

Такой механизм, по мнению эксперта, снижает готовность заемщика к сотрудничеству с банком и стремлению возобновить платежи как можно скорее, а также замораживает на определенный период возможность для банка принять меры по урегулированию проблемной задолженности.

"Например, в Ирландии количество просрочек выросло, когда в конце 2011 года распространились слухи о возможном прощении долга, хотя общая экономическая ситуация не оправдывала такой рост, что привело нас к выводу о том, что его драйвером отчасти стало недобросовестное поведение заемщиков", - привел он пример.

О предложениях ЦБ

Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях - таких, как потеря работы, несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности.

Согласно проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)" (в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей), текст которых имеется в распоряжении ТАСС, заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.