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Минстрой: последние шесть домов "СУ-155" достроят в 2019 году

Один из крупнейших российских строительных холдингов объявил о неспособности завершить проекты в 2015 году по причине "сложной экономической ситуации"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"С объектами "СУ-155" мы заканчиваем. У нас останется всего шесть домов на следующий год", - сказал Стасишин на заседании рабочей группы по защите прав участников долевого строительства в Госдуме.

Один из крупнейших российских строительных холдингов в 2015 году объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов "СУ-155" занимается структура госбанка "Российский капитал" - компания "РК-Строй".

В начале года Минстрой заявлял, что проблема дольщиков "СУ-155" будет полностью решена в 2018 году. Предполагалось достроить около 30 домов, квартиры в которых купили более 7 тыс. семей.

Последняя шестерка

На достройку оставшихся домов потребовалось длительное время, поскольку нужно было получить разрешительную документацию, объяснил Стасишин. "В Москве не было ни единого документа, подтверждающего экспертизу, не было самого проекта и земельные участки, на которых строились "СУ-155", не были предназначены под жилищное строительство. Нам понадобилось несколько лет, чтобы можно было хоть что- то достроить", - сказал замминистра.

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. При этом компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.

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