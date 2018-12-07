Рабочая группа Госдумы назвала необходимыми ипотечные каникулы обманутым дольщикам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы по защите прав дольщиков продолжит разработку возможности ввести ипотечные каникулы для обманутых участников долевого строительства. Об этом заявил в ходе заседания группы ее глава, председатель думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что Банк России рассматривает возможность разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке ввиду трудных жизненных ситуаций.

"Все эту проблему прекрасно знают. Какие-то банки идут на уступки, какие-то нет. Не нужно отступаться от этой истории, нужно ее довести до конца, чтобы все эти проблемные вопросы были сняты", - сказал Николаев, отвечая на вопрос в ходе заседания.

Ранее в 2018 году рабочая группа и Центробанк подготовили разъяснительные методические материалы по вопросу реструктуризации ипотечных кредитов обманутым дольщикам по более низкой ставке, но они имеют только рекомендательный характер.

"Два дня назад была новость, что Центробанк предложил разрешить россиянам приостанавливать выплаты по ипотеке, если они потеряли работу. В случае с обманутыми дольщиками люди продолжают платить в пустоту, а все структуры просто продолжают пустословить. Просьба передать руководству ЦБ вопрос: когда они начнут работать над приостановкой выплат ипотеки обманутого дольщика", - сказала в ходе заседания член рабочей группы, координатор общественного движения дольщиков РФ Альмира Серсеева.

Всего в России в долгостроях зарегистрировано 96 845 договора долевого участия, сообщил на заседании группы замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Официально регионами проблемными признаны 1352 недостроенных объекта. Однако, по данным Минстроя, всего проблемы имеются при строительстве 2006 многоквартирных домов.