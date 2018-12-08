Минстрой определит источники финансирования ремонта ветхого жилья к середине 2019 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минстрой России определит источники финансирования программ ремонта ветхого жилья к середине 2019 года. Об этом заявил в субботу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, выступая на дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" в рамках XVIII съезда "Единой России".

"Чтобы этот жилой фонд не переходил в категорию аварийного, необходимо предусмотреть, за счет чего и как будет формироваться программа, срок - до 20 июля", - добавил глава Минстроя.

В настоящее время понятия "ветхого" и "аварийного" жилых фондов смешиваются, сказал министр. Он напомнил, что ветхими считаются деревянные дома с не более 65% износа несущих конструкций или каменные или железобетонные дома с износом не выше 70%.

"Есть поручение [правительства] о том, что мы должны определить, наконец, что такое ветхие и что такое аварийные дома. И самое главное - определиться, что мы будем делать с ветхими домами, потому что, если мы будем брать на них денежные средства из фондов капитального ремонта, мы их просто обескровим", - сказал Якушев.

Ранее Минстрой России предложил законодательно ввести понятие ветхих домов и разработал критерии для признания жилья аварийным или ветхим. Дома, которые не соответствуют критериям аварийности, но имеют высокую степень износа и требуют контроля технического состояния, предлагается относить к категории ветхих многоквартирных домов. Аварийный дом признается непригодным для проживания. Ветхие дома пригодны для проживания, однако в них предлагается проведение мероприятий по восстановлению и усилению строительных конструкций с последующим контролем.