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XVIII съезд "Единой России"

Медведев поддержал использование федеральных субсидий для благоустройства

Премьер-министр также отметил необходимость следить за эффективностью использования средств

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Использование федеральных субсидий на благоустройство населенных пунктов с населением более 1 тыс. человек следует продолжить. Об этом заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании съезда партии.

"Мои коллеги предложили сохранить действующий порядок предоставления субсидий регионам на эти цели, коллеги по партии - предусмотреть возможность использования федеральных субсидий для благоустройства населенных пунктов, где живет более 1 тыс. человек, а также дворов многоквартирных домов. Я эту позицию поддерживаю, в противном случае регионы за счет своих средств не смогли бы исполнить обязательства по благоустройству и ожидания огромного количества людей были бы обмануты", - сказал премьер.

При этом Медведев отметил, что нужно следить за эффективностью использования средств. Премьер подчеркнул, что при создании проектов власти обязательно должны советоваться с людьми и вовлекать жителей в процесс принятия решений по благоустройству.

Медведев отметил, что ведется активная работа в рамках партийного проекта "городская среда". По итогам этого года будет благоустроено 16 тыс. дворов, 3,7 тыс. городских пространств и 200 парков, добавил он.

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