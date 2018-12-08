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XVIII съезд "Единой России"

В Новгородской области намерены расселить людей из аварийного жилья площадью 40 тыс. кв. м

Основная финансовая нагрузка при расселении ляжет на федеральный бюджет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Новгородской области в рамках профильной федеральной программы, которая будет запущена в 2019 году, намерены расселить людей из аварийного жилья общей площадью 40 тыс. кв. метров. Об этом сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

"Новгородская область готова, все заявки мы подали, постараемся максимальный объем аварийного жилья [расселить], все, что нам позволит федеральный бюджет, все средства мы будем осваивать. Планируем расселить чуть больше половины того аварийного жилья, что у нас есть - за ближайшие 5 лет больше 40 тыс. кв. м", - рассказал глава региона.

В Новгородской области насчитывается более 70 тыс. кв. м аварийного жилья. Как сообщила ТАСС региональный министр строительства и ЖКХ Ирина Николаева, чтобы его расселить, нужно около 3 млрд рублей. По словам властей, такими средствами регион не располагает и рассчитывает на помощь федерального центра. Программой переселения из аварийного жилья 2013 - 2017 гг. в Новгородской области было охвачено более 50 тыс. кв. м жилого фонда.

Как сообщается на сайте Минстроя России, новая федеральная программа расселения аварийного жилья заработает в 2019 году. Основная финансовая нагрузка при расселении ляжет на федеральный бюджет, уровень софинансирования регионов составит 14%. По словам главы ведомства Владимира Якушева, из федерального бюджета на программу планируется направить 432 млрд рублей.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьXVIII съезд "Единой России"
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