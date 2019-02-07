В Хабаровске завершили строительство двух домов дольщиков

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Строительство двух проблемных домов дольщиков завершили в Хабаровске, квартиры получили 344 человека. Об этом сообщила в четверг прокуратура Хабаровского края.

"На особом контроле прокуратуры Хабаровского края находилось строительство двух жилых домов жилого комплекса "Пионерский" в Хабаровске, возводимых с привлечением денежных средств 344 граждан. Вмешательство прокуратуры потребовалось в связи с неоднократным переносом срока ввода домов в эксплуатацию и бездействием ООО "Фонд жилищного строительства" (застройщик - прим.ТАСС) в принятии конкретных мер к достройке объекта. <...> Строительство жилых домов завершено", - говорится в сообщении.

Прокуроры вносили предостережение руководству "Фонда жилищного строительства" о недопустимости нарушения прав участников долевого строительства, мониторили ход строительных работ.

По данным администрации Хабаровска, возведение высоток началось в 2015 году, сдать дома должны были еще в конце 2017 года, однако сроки по разным причинам все время переносились. Вскоре строители начнут возведение еще одного дома этого комплекса, его должны сдать в конце 2019 года.

Власти Хабаровского края рассчитывают решить проблему дольщиков в регионе в течение 2019 года. Всего в регионе более 50 домов, возводящихся с участием дольщиков, по которым отмечаются отставания в сроках их сдачи, часть из них готовы, однако есть проблемы с подключением к коммунальным сетям. Генпрокуратура в 2018 году оценивала ущерб в сфере долевого строительства в Хабаровском крае на сумму свыше 1 млрд рублей. Ситуация с обманутыми дольщиками в регионе обсуждалась в июне 2018 года на совещании с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки.