Башня правительства в "Москва-Сити" стала первым российским небоскребом с эко-сертификатом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Башня 2 в IQ-квартале делового центра "Москва-Сити", куда переедут федеральные министерства, стала первым в России небоскребом, получившим международный сертификат экологической эффективности BREEAM, сообщает пресс-служба международной консалтинговой компании CBRE.

"Башне 2… присвоен сертификат экологической эффективности BREEAM In-Use 2015 (уровень GOOD) с высокими оценками по энергосбережению, грамотному и экологичному подходу к водоснабжению здания, а также высокому уровню комфорта для его пользователей. Это первое сертифицированное здание, в котором разместятся сотрудники федеральных органов исполнительной власти <…> В России это здание стало первым высотным проектом в истории сертификации зданий по стандартам устойчивого строительства BREEAM", - говорится в сообщении.

Сертификат BREEAM In-Use присваивается нежилым зданиям, которые уже находятся в эксплуатации, на основе девяти критериев, включающих энергоэффективность, утилизацию отходов, экономию воды, транспортную доступность. Как отмечается в релизе, в 2018 году международные сертификаты BREEAM были присвоены 19 объектам, в том числе восьми офисным зданиям в Москве.

Высота Башни 2 в IQ-квартале - 135 м. Как пояснили в пресс-службе CBRE, энергоэффективность здания обеспечивается применением инженерных систем с высокой степенью автоматизации, энергосберегающих лифтов, бытового оборудования, светодиодного освещения, светопрозрачными конструкциями фасада. Также во время сертификации высокую оценку получила система водоснабжения здания и его транспортная доступность.