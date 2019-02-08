Увеличение финансирования на инженерные сети в регионах обсудят на Госсовете

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ вынесет на Госсовет вопрос необходимости увеличения объемов финансирования регионов по федеральным программам в сфере строительства. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин на форуме "Комплексное развитие городов современной России: проблемы и пути решения", отметив, что это необходимо для того, чтобы при комплексной застройке жилья прокладывались новые инженерные коммуникации.

"Самая большая проблема в том, что то жилье, которое строилось в последние пять-семь лет, "сажалось" на старые сети и мощностей для того, чтобы развивать площадки больше нет <...> Мы теперь дадим возможность муниципалитетам строить инженерную инфраструктуру и, в первую очередь, магистральную к тем площадкам, которые вы будете осваивать в дальнейшем. У нас Госсовет будет с 10 по 12 февраля, мы там планируем обсудить с губернаторами, что для увеличения объема ввода [жилья] нужно увеличить финансирование", - сказал Стасишин.

Он добавил, что в рамках реализуемой программы "Стимул" из федерального бюджета регионам выделяется финансирование на строительство дорог и объектов социальной инфраструктуры при комплексной застройке территорий. Краснодарский края является активным участником этой программы. "В последние два года наибольшее количество средств шло именно в Краснодарский край", - отметил Стасишин.

На форуме в Краснодаре мэр Анапы Юрий Поляков сообщил, что в городе существует проблема развития инженерной инфраструктуры при высоких темпах строительства.

Всероссийский общественно-политический форум открылся в пятницу в Краснодаре. Мероприятие направлено на обсуждение исполнения майских указов президента РФ. В форуме принимают участие представители семи субъектов РФ, 17 городов России и 52 федеральных эксперта. Запланирована работа пяти тематических площадок: "Город комфортного проживания", "Город экологического благополучия", "Город открытых коммуникаций", "Город экономического роста", "Умный город".

В соответствии с майским указом президента РФ к 2024 году в России должны ввести в эксплуатацию порядка 120 млн кв. м жилья, из которых индустриальное жилье составит 80 млн кв. м.