Критерии сохранения прямого привлечения средств дольщиков обсудят на президиуме Госсовета

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тема формирования критериев для новых жилых комплексов, которые могут строиться без счетов эскроу и банковского проектного финансирования, может быть поднята на расширенном заседании президиума Госсовета по жилью и городской среде. Об этом журналистам в пятницу сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы работаем, и как раз этот вопрос на президиуме мы доложим", - сказал Мутко.

В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля 2019 года, даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков. Их разработка в настоящее время ведется, Минстрой ранее сообщал, что она может завершиться до конца февраля.

"Речь должна идти о неких показателях строительной готовности жилья и некой экономической устойчивости", - уточнил Мутко.

Ранее сообщалось, что к основным критериям могут быть отнесены степень строительной готовности и объем привлеченных средств дольщиков.

Расширенное заседание президиума Госсовета по жилью и городской среде пройдет в Казани 10-12 февраля.