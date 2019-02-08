Власти Москвы намерены не допустить появления новых обманутых дольщиков в столице

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ключевая задача 2019 года для властей Москвы - не допустить появления новых обманутых дольщиков, сообщил в пятницу заммэра Москвы Марат Хуснуллин на коллегии стройкомплекса столицы.

Ранее пресс-служба Москомстройинвеста сообщила, что власти насчитали в городе свыше 30 проблемных объекта, обманутым дольщиком признан 5571 человек, более 75% ожидают квартиры в пяти долгостроях: "Царицыно", "Спортивный квартал", "Марьино град", "Терлецкий парк" и "Марушкино".

"Говоря о недвижимости, конечно, ключевая задача этого года с учетом прошедших изменений по 214 ФЗ - не допустить обманутых дольщиков. Правильно выстроить новые правила игры, скорректировать все планы так, чтобы не допустить в городе появления обманутых дольщиков. Это ключевая задача 2019 год", - сказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в 2018 году в столице было введено более 8,6 млн кв. м недвижимости, что является вторым по объемам показателем за последние восемь лет. "В том числе в 2018 году было введено 3,550 млн кв. м жилья. На 2019 год мы также ставим задачу ввести более 8 млн недвижимости и более 3 млн кв. м жилья", - добавил он.

Согласно изменениям в 214-ФЗ о долевом строительстве, с 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать напрямую средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу в уполномоченных банках до ввода объекта в эксплуатацию. Строительство будет при этом идти за счет кредитов.