Минстрой призвал регионы активнее пользоваться мерами стимулирования строительства жилья

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минстрой России призывает региональные и муниципальные власти активнее пользоваться федеральными мерами стимулирования жилищного строительства для реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в пятницу на заседании общероссийского Конгресса муниципальных образований заявил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

"У нас из 85 регионов 42 участвуют в проекте по стимулированию жилищного строительства через программу, где мы даем деньги на детские сады, дороги и школы. Остальным эти метры не надо будет строить? Надо будет всем, пересматривать показатели никто не будет <...> Если есть инструменты, которыми можно пользоваться на местах, ими нужно пользоваться и только так мы сможем реализовать нацпроект", - сказал Стасишин.

В рамках национального проекта в 2024 году ежегодный объем ввода жилья должен составить 120 млн кв. м. Программа стимулирования жилищного строительства, которую реализует Минстрой России, предусматривает выделение регионам субсидий из федерального бюджета на строительство инженерной и социальной инфраструктур.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превысит 1 трлн рублей.