Около 7 млн кв. м жилья по программе реновации планируют запроектировать в 2019 году

"За прошедший год, можно с уверенностью сказать, что мы 308 площадок подобрали. Проектируем, строим на 4,8 млн кв. м. Это огромный объём. И ещё мы ставим себе задачу - до конца года все наши градостроительные планы по развитию утвердить и зайти в проектирование и строительство порядка 7 млн кв. м", - сказал Хуснуллин.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают в 2019 году вывести в стадию проектирования и строительства порядка 7 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщил в пятницу на коллегии строительного комплекса Москвы заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Он подчеркнул, что этот объём необходим для первой волны переселения, который гарантированно позволит в течение 15 лет завершить в Москве программу реновации.

Согласно материалам, подготовленным к коллегии, строительство 7 млн кв. м жилья запланировано до 2023 года, новые квартиры к этому времени получат порядка 170 тыс. москвичей.

В материалах уточняется, что с прошлого года переселение в новые квартиры ведут 10,5 тыс. жителей.

О программе реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. Площадь каждой новой квартиры по программе реновации будет больше на 20%-30%, чем в расселяемой.

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. Программа продлится около 10-15 лет, до 2028-2033 годов.