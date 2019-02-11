Доля городов с благоприятной средой вырастет в России втрое к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество городов с благоприятной средой должно увеличиться в три раза к 2024 году, их доля составит 60%, следует из материалов к нацпроектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (%): 2019 год - 25%, 2024 год - 60, говорится в материалах.

Качество городской среды в России будет оцениваться с помощью специального индекса. В 2024 году его среднее значение должно увеличиться на 30% по сравнению с текущими показателями, также следует из материалов на сайте правительства.

Как ранее сообщалось, методика формирования индекса качества городской среды должна быть утверждена весной 2019 года. Она должна учитывать отдельные параметры измерения благоустроенности муниципальных образований, понятия "благоприятная среда" и "неблагоприятная среда", индикаторы доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства. Также будет учитываться синхронизация мероприятий нацпроектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с мероприятиями федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Субсидии на поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды будут распределяться с учетом этого индекса, а также уровня цифровизации ЖКХ.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.