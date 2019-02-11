Средняя ставка по ипотеке в России в 2024 году снизится до 7,9%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Национальный проект "Жилье и городская среда" предполагает снижение средней ставки по ипотеке в России до 7,9% годовых в 2024 году. Соответствующий параметр указан в материалах к нацпроекту, опубликованных на сайте правительства РФ.

Средний уровень процентной ставки по ипотечной ставке в 2024 году составит 7,9%, базовый уровень указан в размере 10,6%, следует из документа. В материалах также отмечается, что средний уровень ставки по ипотеке в 2019 году должен составить 8,9% и продолжить поступательное снижение. Также в документе отмечается, что до 31 декабря 2024 года должна быть обеспечена выдача 1,13 млн ипотечных кредитов в год на приобретение жилья на первичном рынке.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Объем строительства

Объем строительства многоквартирных домов с привлечением ипотечных средств увеличится в 2024 году в три раза по сравнению с базовым значением на 1 января 2018 года.

Базовое значение объема строительства многоквартирных жилых домов, профинансированных за счет ипотечного кредитования в год, составляет 16,3 млн кв. м, к 2024 году этот показатель достигнет 53 млн кв. м, говорится в материалах.

Всего, согласно нацпроекту, начиная с 2024 года в России планируется ежегодно вводить 120 млн кв. м жилья, в том числе 80 млн кв. м многоквартирных домов. При этом, как ожидается, к этому сроку будут выдавать 2,26 млн ипотечных кредитов в год. По предварительным итогам, в 2018 году было выдано 1,5 млн ипотек, также говорится в материалах к нацпроекту.