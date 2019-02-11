Рынок ипотеки в России перейдет в электронный формат к концу 2022 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рынок ипотечных кредитов в России будет переведен в электронный вид до конца 2022 года, следует из целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда". Соответствующие материалы к нацпроекту опубликованы на сайте правительства РФ.

Перевод рынка ипотеки в электронный формат будет реализован в 2022 году, отмечено в календаре событий документа.

В августе 2018 года в России состоялись первые сделки с применением электронной закладной. По оценкам ДОМ.РФ, внедрение цифровых технологий в процесс ипотечного кредитования позволит сократить время на покупку жилья с использованием ипотеки с нескольких недель до 1-3 дней и создаст условия для снижения ставки по кредиту на 0,1-0,3 процентного пункта.

Объем строительства домов

Базовое значение объема строительства многоквартирных жилых домов, профинансированных за счет ипотечного кредитования в год, составляет 16,3 млн кв. м, к 2024 году этот показатель достигнет 53 млн кв. м, говорится в материалах.

Всего, согласно нацпроекту, начиная с 2024 года в России планируется ежегодно вводить 120 млн кв. м жилья, в том числе 80 млн кв. м многоквартирных домов. При этом, как ожидается, к этому сроку будут выдавать 2,26 млн ипотечных кредитов в год. По предварительным итогам, в 2018 году было выдано 1,5 млн ипотек.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.