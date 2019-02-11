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Публикация национальных проектов

Стандарт комплексного развития территорий в РФ разработают в апреле

Основная задача состоит в формировании комплексного подхода к развитию комфортной городской среды

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Разработка стандарта комплексного развития территорий завершится весной 2019 года, следует из материалов к нацпроекту "Жилье и городская среда", опубликованных на сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что стандарт разрабатывается единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ с 2016 года.

Результатом работы должен стать стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превысит 1 трлн рублей.

Теги
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