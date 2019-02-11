Медведев поручил проработать создание специализированного банка для строительства жилья

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать докапитализацию АО "ДОМ.РФ" и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение он дал по итогам состоявшегося 28 января совещания о реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

"Минстрою России совместно с Минфином России при уточнении параметров федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотреть приоритетное направление финансовых средств на дополнительную капитализацию АО "ДОМ.РФ" на реализацию механизма гарантирования, предусматривающего предоставление поручительства АО "ДОМ.РФ" банкам по кредитам застройщикам и финансирование мероприятий по кредитованию АО "Банк ДОМ.РФ" проектов строительства многоквартирных домов", - говорится в перечне поручений.

Другое поручение касается докапитализации Фонда защиты прав дольщиков "на финансирование строительства многоквартирных домов, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2019 года, в состав которых входят объекты долевого строительства и которые имеют недостаточный уровень кредитоспособности, а также на завершение строительства проблемных объектов за счет средств бюджетной системы РФ (с учетом остатков средств консолидированных бюджетов) и с использованием механизмов Фонда либо специально учрежденными организациями субъектов РФ с законодательным закреплением критериев распределения ответственности, с применением механизмов расширенного банковского сопровождения уполномоченным банком в сфере жилищного строительства".

Минстрою России совместно с Минпромторгом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, главами регионов и экспертным сообществом предстоит также представить предложения в части увеличения спроса на строящееся жилье, неприменения проектного финансирования (счетов эскроу) к достраивающимся объектам жилищного строительства, разработки более гибких механизмов финансирования жилищного строительства, поддержки индивидуального и малоэтажного строительства, стимулирования обеспечения участков под застройку инженерной инфраструктурой, учета специфики географии строительства и оптимизации стоимости жилищного строительства. Ряду министерств поручено проанализировать ситуацию с обеспечением жильем льготных категорий граждан, представить предложения по внесению изменений в законодательство РФ по совершенствованию инструментов поддержки (аренда, социальный наем и другие) и определить необходимый дополнительный объем бюджетных ассигнований, имея в виду необходимость значительного сокращения очередности к 2024 году.

Специализированный банк

Минфину России совместно с Банком России, Минстроем России, АО "ДОМ.РФ" и Фондом защиты прав дольщиков поручено разработать план мероприятий по созданию на базе АО "Банк ДОМ.РФ" специализированной кредитной организации - уполномоченного банка в сфере жилищного строительства. Другое поручение касается подготовки плана мероприятий по завершению строительства проблемных объектов, предусматривающего наделение оператора единой информационной системы жилищного строительства функциями по ведению реестра проблемных объектов и реестра граждан-участников долевого строительства, права которых нарушены, с интеграцией в эту систему данных Росреестра.

Минфину России совместно с Банком России и АО "ДОМ.РФ" также нужно будет разработать план мероприятий по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, предусмотрев обеспечение кредитного качества и снижение риска, обеспечение ликвидности и развитие диверсифицированной базы инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности ипотечных облигаций с поручительством единого института развития в жилищной сфере.

Минэкономразвития России и Росимуществу поручено усилить контроль за эффективностью использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности, обеспечив выявление и информирование АО "ДОМ.РФ" о неэффективно используемых или неиспользуемых земельных участках и иных объектах недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, в целях вовлечения их в оборот.