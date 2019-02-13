Алиханов: застройщики в Калининграде не проявляют активности в работе по эскроу-счетам

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Застройщики в Калининграде не проявляют высокой активности по работе с банками по строительству жилья и ждут решений правительства относительно возможности достройки объектов, начатых до изменения законодательства в этой сфера. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов. В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков.

"Наши застройщики в Калининградской области уже начинают работать с банками [по новой системе], но мы не довольны, конечно, тем уровнем активности, который сейчас на рынке присутствует. Понятно, что застройщики находятся в некоем режиме ожидания, и мы ожидаем ряда постановлений правительства, в том числе относительно возможности достройки объектов по старым правилам. Сейчас правительство РФ готовит постановление, где определят критерии, по которым старые объекты, которые уже начали строиться, но пока еще не построены, можно будет достроить в еще старом режиме регулирования", - сказал Алиханов, заметив, что, по его мнению, принятие решения станет для застройщиков сигналом к активизации работы с банками с точки зрения перехода на эскроу-счета.

Калининградский губернатор отметил, что в систему эскроу сейчас допущены порядка 60 банков. По его мнению, их перечень может быть расширен.

"Эта система должна быть более широкой. Мы не должны за счет повышения надежности строительства и отсутствия новых обманутых дольщиков прийти к тому, что у нас резко упадет объем строительства. Это очень важно, скажем так, плавно войти в эту систему", - отметил он.

Название эскроу-счета произошло от английского термина - escrow account - счет для временного хранения денег до момента выплаты с заранее известным назначением.