Фонд дольщиков сможет достраивать не получившее проектное финансирование жилье

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Докапитализация Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства позволит завершить строительство жилых объектов, которые не получат проектное финансирование и не смогут достраиваться по старым правилам прямого привлечения средств дольщиков. Об этом журналистам на Российском инвестиционном форуме заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Те проекты, которые не получат проектного финансирования и не попадут в категорию, которые смогут достраиваться по старым правилам, через докапитализацию Фонда прав граждан получат возможность привлечь денежные средства для достройки своих объектов на принципах небанковского финансирования, там будут не такие жесткие требования, на возвратной основе под гарантию субъектов РФ", - сказал Якушев.

Он также добавил, что докапитализация единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ позволит предоставить гарантии застройщикам для получения проектного финансирования. "Мы оцениваем, что докапитализация позволит этому институту предоставлять гарантии застройщикам в объеме более 1 трлн рублей", - сказал министр.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос дополнительной капитализации ДОМ.РФ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые в настоящее время разрабатывает Минстрой РФ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.