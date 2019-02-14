Около 800 обманутых дольщиков получат квартиры в Ростове-на-Дону в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Почти 800 обманутых дольщиков из Ростова-на-Дону получат квартиры летом 2019 года, сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава администрации города Виталий Кушнарев.

Ранее сообщалось, что в этом году квартиры в ростовском микрорайоне Левенцовский получат около 200 пострадавших участников долевого строительства. Общая площадь квартир составляет 6,8 тыс. кв м. Жилье дольщики получат в рамках проекта по предоставлению земельных участков инвесторам с обязательством застройщика предоставить 5% от площади под решение проблем дольщиков.

"Первый такой проект уже реализуется: 774 дольщика получают квартиры. Первые дома будут сданы в июле этого года в микрорайоне "Красный Аксай" (Ростов-на-Дону)", - сказал Кушнарев. По его словам, сейчас в реестре обманутых дольщиков числится около 2 тысяч человек.

Как сообщил Кушнарев, в Ростове-на-Дону есть примерно 20 объектов, которые достраивать не будут из-за низкой степени готовности. Постройки снесут, а дольщиков расселят в новые дома.

Ростовская область является одним из регионов в РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. Власти Ростова-на-Дону планируют полностью решить эту проблему к 2020 году. Ранее сообщалось, что проблемными объектами долевого строительства в регионе признаны 300 домов. На завершение долгостроев в этом году направят 770 млн рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.