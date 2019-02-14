Регионы могут получить право определять критерии неприменения эскроу к жилью

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Регионам России могут предоставить право самостоятельно определять критерии неприменения проектного финансирования к строящемуся жилью, такая инициатива обсуждалась на заседании президиума Госсовета. Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Было сделано предложение о том, чтобы ряду регионов по соглашению с правительством предоставить право самим определять порог готовности и количество ДДУ при одной оговорке: учитывая, что это серьезные риски и из-за ошибок в прогнозах мы можем получить незавершенный объект и обманутых дольщиков..., такое право получат субъекты, готовые финансово ответить по обязательствам и за счет собственных ресурсов довести объект до окончания", - сказал Якушев.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые в настоящее время разрабатывает Минстрой РФ. Основными критериями должны стать степень строительной готовности и объем привлеченных средств дольщиков.

"Позиция нашего министерства такова: мы склоняемся к готовности объектов порядка 30%, потому что при такой готовности и таких вложениях есть высокая доля вероятности, что он будет завершен", - сказал Якушев.

При этом вопрос об объеме привлеченных средств дольщиков еще будет обсуждаться, добавил министр.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.