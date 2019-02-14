Минстрой предложил не применять эскроу к построенному на 30% жилью

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минстрой предлагает установить степень строительной готовности для жилых проектов, которые не будут реализовываться по эскроу, на уровне 30%. Об этом журналистам на Российском инвестиционном форуме сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые в настоящее время разрабатывает Минстрой РФ. Основными критериями должны стать степень строительной готовности и объем привлеченных средств дольщиков.

"Мы склоняемся к готовности объекта порядка 30%, поскольку при такой готовности есть высокая доля вероятности, что объект будет завершен. Что касается количества договоров долевого участия, мы еще дискутируем на эту тему, думаю, что в ближайшее время этот документ будет внесен", - сказал Якушев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.