Сбербанк заключил соглашение с крупным застройщиком на Кубани о применении эскроу-счетов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сбербанк и группа компаний (ГК) "AVA Group", реализующая проекты по строительству и комплексному развитию территорий в Сочи и на Кубани, заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о применении новых финансовых инструментов в сфере долевого строительства, в том числе эскроу-счетов. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка России.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов России по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая только Ростовской области. В 2017 году в эксплуатацию были сданы более 50 домов-долгостроев, свои квартиры получили более тысячи обманутых дольщиков. В регионе были приняты поправки к законодательству, позволяющие предоставлять льготы инвесторам проблемных объектов.

"Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с ГК "AVA Group". Стороны договорились о долгосрочном развитии сотрудничества в условиях изменений на рынке жилищного строительства с применением новых финансовых инструментов, в частности, использования счетов эскроу", - говорится в сообщении пресс-службы.

ГК "AVA Group" является одним из крупных застройщиков на Кубани, реализует проекты по комплексному развитию территорий. Сейчас компания ведет строительство ЖК "Министерские озера" в Сочи. Проект предусматривает строительство четырех шестнадцатиэтажных домов на 1240 квартир, возводится с привлечением средств дольщиков.

"Использование новых финансовых инструментов позволит снизить финансовые риски и дополнительно укрепить позиции на рыке жилищного строительства Краснодарского края", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Ирину Ткаченко.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые сейчас разрабатывает Минстрой РФ. Основными критериями должны стать степень строительной готовности и объем привлеченных средств дольщиков.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.