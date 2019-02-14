Новый микрорайон построят в Ростове-на-Дону к 2027 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Новый микрорайон на 540 тыс. квадратных метров жилой площади, с детскими садами, школой и поликлиникой построят в Ростове-на-Дону до конца 2026 года, объем инвестиций планируется в районе 24 млрд рублей, сообщила пресс-служба ростовского правительства.

"Проект строительства жилого микрорайона с социальной инфраструктурой в Пролетарском районе города Ростова-на- Дону - экорайона "Вересаево" будет реализован в несколько этапов - до конца 2026 года. Соглашение об этом было подписано в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Подписи под документами поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор группы компаний "ЮгСтройИнвест" Юрий Иванов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем инвестиций в проект составит 24 млрд рублей. Предполагается, что на участке в 37 га в границах улиц Берберовской и Вересаева будет построено жилье общей жилой площадью 540 тыс. кв. м.

"В соответствии с проектом, в новом жилом районе будут построены социальные объекты: два детских садика по 300 мест каждый, школа на 1434 места, поликлиника на 300 посещений в смену, подстанция скорой медицинской помощи. Предусмотрено также возведение объектов инфраструктуры - дома быта, магазинов, аптек, <...> оборудование спортивных и игровых площадок, парковок. Планируется создание 2948 рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что уже началось строительство домов и прокладка коммуникаций. Завершена разработка проектной документации и получено положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство детского сада. Предполагается, что более 700 квартир (5% общей площади жилья) будет передано обманутым дольщикам, в том числе в микрорайоне "Красный Аксай" и в экорайоне "Вересаево".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.