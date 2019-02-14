Греф ожидает снижения кредитных ставок, в том числе по ипотеке, к концу 2019 года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ставки по кредитам и ипотеке могут снизиться к концу 2019 года вслед за замедлением темпов инфляции, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава Сбербанка Герман Греф.

"Я в определенном смысле смотрю оптимистично на движение ставок в этом году. Думаю, что инфляция будет разгоняться еще какой-то период времени. К середине года она должна очень сильно снизиться, и во втором полугодии она будет снижаться, поэтому ставки, надеюсь, что во втором полугодии, ближе к концу года, ставки пойдут вниз, в том числе и по ипотеке", - сказал он.

В 2018 году ставки по ипотеке достигли минимальных значений за всю историю жилищного кредитования в России, опустившись ниже 10% годовых. Однако с сентября Банк России дважды повышал ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 7,75%. Вслед за решением регулятора кредитные организации увеличили ставки по ипотечным продуктам, у различных банков ставки превышают 10-11%.

Переход на эскроу-счета

Переход на экскроу-счета в долевом строительстве в целом не отразится на стоимости ставок по ипотеке, вместе с тем существует схема, при которой они могут и снизиться, добавил Греф уже в интервью телеканалу НТВ в рамках Российского инвестиционного форума.

"Это никак не отразится на ставках по ипотеке, - сказал он, комментируя эффект от введения нового финансового инструмента. - Более того, есть одна из схем, которая может привести к тому, что ставки по ипотеке могут снизиться".

Греф считает, что эскроу-счета приведут к росту ставок для кредитов застройщиков, что приведет к росту конечной стоимости квартир. "Вопрос в том, что раньше застройщики пользовались "бесплатными деньгами" дольщиков и, к сожалению, использовали их не всегда добросовестно, а сегодня им придется иметь дело с банками, с профессиональными операторами финансовыми ресурсами. И эти деньги будут для них "платными", - пояснил Греф.

По словам Грефа, увеличение себестоимости квартир составит в среднем до 5% после осуществления планов Минэкономразвития по применению эскроу-счетов в сфере долевого строительства.

"Мы считали потенциал роста цены, и мы видим, что в среднем увеличение себестоимости произойдет как максимум на 5%, из которых, как нам кажется, строители могли бы оптимизировать немножко свои издержки, - сказал он. - В целом рост себестоимости может ограничиться как максимум несколькими процентами".

Ранее сообщалось, что Сбербанк и группа компаний "AVA Group", реализующая проекты по строительству и комплексному развитию территорий в Сочи и на Кубани, заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о применении новых финансовых инструментов в сфере долевого строительства, в том числе эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые в настоящее время разрабатывает Минстрой РФ. Основными критериями должны стать степень строительной готовности и объем привлеченных средств дольщиков.