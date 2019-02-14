Закон об ипотечных каникулах могут принять весной

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Закон о введении отсрочки платежей по ипотеке для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, может появиться в России уже в 2019 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал озвученное на встрече в Казани с представителями общественности, посвященной нацпроекту "Жилье и городская среда", предложение о применении ипотечных каникул - отсрочки платежей для заемщиков, попавших в сложную финансовую или жизненную ситуацию. По его словам, такая практика применялась организацией ДОМ.РФ, и "ее можно возобновить".

"По ипотечным каникулам - действительно, сейчас Банк России разрабатывает такой законопроект. Речь идет о ипотечных заемщиках, которые попали в трудную жизненную ситуацию, будь то болезнь, или потеря места работы. Президенту эта идея была озвучена в ходе недавнего президиума Госсовета в Казани, и он ее поддержал. Я думаю, что он может быть принят в весеннюю сессию, но, разумеется, нам надо еще раз более углубленно поработать эту тему", - сказал он.

Ранее Банк России предложил предоставлять ипотечные каникулы гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - потеря работы, несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности. Согласно разработанному регулятором проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)", заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.