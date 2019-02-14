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Российский инвестиционный форум - 2019

Тамбовские власти намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков до 2020 года

Глава региона Александр Никитин отметил, что за последние два года по области было возобновлено строительство десяти долгостроев, пять из которых уже введены в эксплуатацию

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области рассчитывают завершить возведение всех долгостроев и полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе в течение 2019-2020 года. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"Полностью решить проблему обманутых дольщиков нам пока не удалось, но эта работа будет продолжается. Требования пострадавших граждан шести проблемных объектов, включенных в региональную дорожную карту, планируется удовлетворить до конца 2019 года, еще по одному объекту вопрос будет снят в 2020 году", - сказал губернатор, уточнив, что каждый долгострой в городе находится под пристальным вниманием администрации региона.

По его словам, за последние два года по области было возобновлено строительство десяти долгостроев, пять из которых уже введены в эксплуатацию. Ключи от квартир получили более 400 семей.

"Нами была проведена большая работа по расселению из проблемных объектов граждан, которые относятся к льготным категориям, это участники ВОВ, дети-сироты, многодетные семьи, таковых было 18 человек. По многим потенциально проблемным объектам найдены новые инвесторы, выиграны суды по снятию обременений с коммерческих помещений в проблемных объектах, на законодательном уровне предусмотрен ряд компенсационных мер для застройщиков, которые готовы завершать такие инвестиционно-непривлекательные объекты", - уточнил Александр Никитин.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
РоссияНикитин, Александр ВалерьевичТамбовская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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