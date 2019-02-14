Тамбовские власти намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков до 2020 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области рассчитывают завершить возведение всех долгостроев и полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе в течение 2019-2020 года. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"Полностью решить проблему обманутых дольщиков нам пока не удалось, но эта работа будет продолжается. Требования пострадавших граждан шести проблемных объектов, включенных в региональную дорожную карту, планируется удовлетворить до конца 2019 года, еще по одному объекту вопрос будет снят в 2020 году", - сказал губернатор, уточнив, что каждый долгострой в городе находится под пристальным вниманием администрации региона.

По его словам, за последние два года по области было возобновлено строительство десяти долгостроев, пять из которых уже введены в эксплуатацию. Ключи от квартир получили более 400 семей.

"Нами была проведена большая работа по расселению из проблемных объектов граждан, которые относятся к льготным категориям, это участники ВОВ, дети-сироты, многодетные семьи, таковых было 18 человек. По многим потенциально проблемным объектам найдены новые инвесторы, выиграны суды по снятию обременений с коммерческих помещений в проблемных объектах, на законодательном уровне предусмотрен ряд компенсационных мер для застройщиков, которые готовы завершать такие инвестиционно-непривлекательные объекты", - уточнил Александр Никитин.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.