Якушев: около 700 новых нормативов в строительстве появится в России в течение шести лет

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено в течение ближайших шести лет ввести около 700 новых нормативов в сфере строительства. Это позволит, в том числе, использовать новые технологии для возведения зданий, сообщил в четверг министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на заседании круглого стола "Региональная политика в контексте пространственного развития России", который прошел в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Качественно новое жилье строить в рамках исполнения нацпроекта - это четко прописано в 204 указе [президента] - эта задача перед нами стоит <...> Любое действие, которое мы производим в стройке, регулируется нормативно-техническими документами, и за эти документы непосредственно ответственность несет Минстрой, это вопросы технического регулирования. За шесть лет мы должны приблизительно 700 таких документов актуализировать и написать новых документов, это огромная работа <...> Когда появляется такой документ и он описывает новую технологию, тогда с помощью этой технологии будут появляться новые здания, прежде чем что-то появилось на площадке, перед этим предстоит серьезная и важная работа, этим мы и будем заниматься", - сказал Якушев.

По его словам, в работе по обновлению и созданию новых стандартов в строительстве будут принимать участие ряд ведомств, в том числе Минпромторг, Росстандарт, МЧС РФ и Роспотребнадзор. Кроме того, добавил министр, Минстрой "системно этой работой занимается только четыре года".

"Раньше эта работа выглядела следующим образом: кому нужно было ввести новую технологию, сам заказчик оплачивал эти работы по разработке новых сводов правил и новых стандартов. Затем они принимались приказом Минстроя, и после этого новая технология появлялась. Теперь государство системно финансирует эту работу, есть подведомственное учреждение, которое этим профессионально занимается, и за последние четыре года порядка 1080 стандартов были актуализированы и порядка 300 нормативно-технических документов. Вот теперь за шесть лет предстоит еще 700 таких документов отработать", - резюмировал Якушев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.