Якушев заявил, что развитие строительной отрасли в РФ тормозит нехватка компетенций

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Развитие строительной отрасли в России затрудняется нехваткой компетенций в том числе в сфере проектирования. Об этом заявил в четверг глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Мы за последние годы серьезно подрастеряли наши компетенции, и в первую очередь нужно говорить о проектировании, потому что проектные организации, которые есть сегодня на рынке, их практически не осталось <...> Профессионалов стало мало, и с техническим регулированием есть вопросы, и денег "длинных" нет, и кредитов <...> Все строители у нас больше относятся к категории тех, которые хотят чего-то заработать и обязательно из страны увезти. Это очень серьезно мешает", - сказал Якушев на заседании круглого стола "Региональная политика в контексте пространственного развития России", который прошел в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Министр заявил о необходимости укреплять проектные институты в строительной отрасли. "Когда мы сегодня говорим о серьезных проектных институтах, организациях, которые могут делать серьезные проекты, то можно, наверное, на пальцах двух рук пересчитать эти организации. То, что касается мощных институтов, которые раньше относились к отраслевой науке, могу точно сказать, что там надо серьезно укрепляться", - сказал он.

Якушева поддержал вице-премьер РФ Виталий Мутко. По его словам, в стране нужно развивать компетенции в строительстве, так как Россия реализует ряд крупных инфраструктурных проектов.

"Министр прав, нам сейчас надо возвращать компетенции и этим заняться. Но вместе с тем, если взять прошлый год... около 8 трлн рублей, которые освоены и преобразованы в строительство зданий, сооружений, заводов. Я занимался чемпионатом мира [по футболу]... строители построили современнейший аэропорт в Ростове-на-Дону, мы компетенции многие сохранили, но сейчас вызов огромный. Это строительство завода "Ямал СПГ" второй очереди, это "Северный поток", - пояснил Мутко.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.