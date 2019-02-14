Минниханов: половина застройщиков Татарстана не готова к новой системе финансирования

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Практически 50% застройщиков Татарстана на данный момент не готовы перейти на новую систему финансирования через эскроу-счета. Об этом на сессии в рамках Российского инвестиционного форума сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Сто тридцать миллионов квадратных метров жилья [в России] сегодня в процессе стройки, ДОМ.РФ пишет: 28% застройщиков не вписываются в те стандарты проектного финансирования. Я говорю, Татарстан не последний регион, у нас 109 застройщиков, пока 54 из них не вписываются", - сказал он.

По его словам, эти 54 компании строят жилье для 12 тыс. дольщиков. В то же время, это небольшие и добросовестные компании, которые при резком переходе на проектное финансирование могут испытать проблемы. По его словам, если к тем 4 тысячам обманутых дольщиков прибавятся еще 12 тыс., то "это будет очень некомфортно".

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов сообщил о том, что не все добросовестные застройщики смогут справиться с проблемами, которые возникнут после введения системы эскроу-счетов. По его словам, это может привести к появлению новых обманутых дольщиков.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.