Структура АФК "Система" приобретает 54 здания в Москве у МГТС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших собственников недвижимости в Москве "Бизнес-Недвижимость" (структура АФК "Система") приобретает 54 объекта недвижимости у оператора МГТС, следует из сообщения оператора.

Согласно материалам оператора, сумма сделки составляет не более 5,95 млрд рублей без учета НДС и процентов по рассрочке. Размер сделки с учетом НДС и рассрочки не превысит 13 млрд рублей.

"При этом покупка непрофильных активов МГТС является частью стратегии АФК "Система" по увеличению стоимости непрофильных для дочерних компаний активов", - сообщили ТАСС в пресс-службе АФК "Система".