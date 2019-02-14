Около тысячи обманутых дольщиков в Ростовской области получат квартиры в этом году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют обеспечить жильем в 2019 году почти 1 тыс. обманутых участников долевого строительства. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону этим летом квартиры в новом микрорайоне получат 774 дольщика.

"1134 обманутых дольщика получили квартиры [в 2018 году], почти тысячу мы предполагаем обеспечить в текущем году. Это неплохие темпы. 21 февраля на заседании законодательного собрания будут приняты новые решения - мы будем субсидировать компании, которые занимаются техническим присоединением (ресурсоснабжающие организации, которые подключили проблемные дома к инженерным сетям - прим. ТАСС). Мы начали субсидировать жилищно-строительные кооперативы, в этом году на эти цели предусмотрено 770 млн руб.", - сказал Голубев.

Ростовская область является одним из регионов в РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. Власти Ростова-на-Дону планируют полностью решить эту проблему к 2020 году. Проблемными объектами долевого строительства в регионе признаны 300 домов. В реестре обманутых дольщиков сейчас около двух тысяч человек.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.