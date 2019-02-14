Более 6,5 млн кв. м жилья будет построено в Тамбовской области до 2024 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Более 6,5 млн кв. м жилья в рамках нацпроекта "Жилье" будет построено в Тамбовской области до 2024 года. Об этом сообщил в четверг губернатор Александр Никитин в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Нам нужно будет построить порядка 6 млн 526 тыс. кв. м [жилья до 2024 года]. Чтобы все это реализовалось, потребуется поддержка федерального центра на строительство инфраструктуры в объеме не менее 8 млрд рублей", - сказал губернатор. Как отметил собеседник агентства, развитие Тамбова продолжится как в северном, так и в южном направлении.

"Северная часть города последние несколько лет активно застраивается. Здесь отличная социальная инфраструктура - современная школа "Сколково", Центр единоборств, пять детсадов, ведется строительство еще двух. В этом году мы начнем строительство еще одной поликлиники в северной части города, завершить которое планируем в 2020 году", - добавил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.