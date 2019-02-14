Обучение по программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ сделают более массовым

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Новый набор участников образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ, который стартует весной, будет более масовым, чем предыдущий курс. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник в ходе Российского инвестиционного форума.

"В течение месяца-двух мы объявим набор и сделаем его более массовым. Если мы сами с таким набором не справимся, мы попросим поддержку ВЭБ.РФ, так как комфортные города - один из приоритетов его работы", - сказал он.

Плутник заметил, что финалисты первого этапа оказались очень востребованы, и некоторые из них еще до окончания обучения были трудоустроены.

Бесплатная федеральная программа профессионального развития АРХИТЕКТОРЫ.РФ реализуется ДОМ.РФ совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина.

По данным ДОМ.РФ, в рамках первого набора на очной форме обучение прошли 100 специалистов из различных регионов, а заочными слушателями онлайн-курса стали 11 тыс. человек. Выпускники первого потока во время форума приняли участие в сессии ВЭБ.РФ "Экономика городского комфорта" и встретились с вице-премьером Виталием Мутко.

"Сегодня нужно создавать условия, в которых люди смогут покупать удобное для себя жилье в комфортной городской среде. Поэтому важно разрабатывать новые градостроительные решения и формировать современный визуальный облик городов. Реализация этих задач возможна с учетом подготовки высококвалифицированных кадров", - сказал Мутко, общаясь с молодыми специалистами.

О дефиците архитекторов

На сессии ВЭБ.РФ речь шла о формировании комфортной городской среды. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что регионы испытывают дефицит квалифицированных кадров в области архитектуры и градостроительства, программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ позволит его восполнить.

"Очень мало кадров, которые по-современному бы подошли к преображению среды. Очень сильная программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Мы набрали студентов и по методике программы будем готовить свою команду. Думаю, что это надо делать везде, важно воспитать такое команды именно на местах", - резюмировал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.