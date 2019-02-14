Проблему дольщиков в Приморье планируют решить в ближайшие пять лет

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Приморского края рассчитывают решить проблему обманутых дольщиков в регионе до 2023 года. Об этом сообщил ТАСС глава Приморского края Олег Кожемяко.

"Ситуация с обманутыми дольщиками одна из наиболее острых. Работа структурирована по группам, по домам, по районам. Где-то эта проблема будет закрываться в 2019 году, в 2020 году, в целом - в ближайшие пять лет", - сказал Кожемяко после одного из мероприятий Российского инвестиционного форума, отвечая на вопрос о том, когда регион сможет решить проблему обманутых дольщиков.

Кожемяко уточнил, что в Приморье около 4 тыс. обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что власти Приморского края предусмотрели почти 1,2 млрд рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Более половины средств будут выделены до конца года. В краевом бюджете предусмотрели почти 590 млн рублей на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края. Организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке.

Еще более 550 млн рублей получат сами обманутые граждане. По новому краевому закону выплаты будут направлены дольщикам жилого комплекса "Солнечная долина" в поселке Трудовое и дома на Кипарисовой, 26 во Владивостоке. Приняты и другие меры.