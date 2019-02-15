Власти Забайкалья намерены до 2025 года расселить свыше 300 аварийных домов

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края намерено до 2025 года расселить жильцов 331 аварийного многоквартирного дома. В очереди на новое жилье сейчас около 5 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства территориального развития.

"Забайкальский край вошел в федеральную программу "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", которая рассчитана до 1 января 2025 года. Согласно проекту, до конца сроков действия программы в регионе будет расселен 331 многоквартирный дом, признанный аварийным до 2017 года <...> Всего в очереди на новое жилье в реестре программы состоят около 5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Большая часть аварийного жилья, подлежащего расселению в рамках этой программы, находится в Чите. По словам замминистра территориального развития Забайкальского края Александра Иткина, в марте станет известно, сколько домов расселят уже в 2019 году.

В четверг прокурор края Василий Войкин заявил, что Забайкальский край остается одним из регионов-аутсайдеров программы расселения из аварийного жилья. Более того, аварийными, по его словам, признаются и строящиеся для переселенцев дома - один из них "буквально треснул пополам". В связи с этим заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев в четверг вынес предостережение министру территориального развития края Виктору Паздникову.