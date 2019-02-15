Мутко не исключает возможности субсидирования ипотеки

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко не исключил субсидирования ипотеки в целом и сказал, что дополнительные меры поддержки могут быть предприняты для молодых семей.

"Сейчас преждевременно на эту тему говорить", - ответил Мутко на вопрос журналистов, планируется ли субсидирование ипотеки в целом. Он пояснил: "Надо посмотреть, как будет вести себя экономика, какая будет ключевая ставка". Он уточнил, что речь идет о данных за февраль-март. "Пока по прогнозу, инфляция должна замедлиться, ставки должны пойти в обратную сторону, мы рассчитываем на снижение ставки", - отметил он.

Мутко напомнил об имеющемся целевом показателе - 8% по ипотечным кредитам. "Поэтому если здесь будет какой-то не тот трек, то, безусловно, мы будем смотреть на тему возможности субсидирования, но точно, что мы посмотрим еще раз, это субсидирование ипотеки молодой семьи", - заверил вице-премьер. Он уточнил, что речь может идти о субсидировании ипотечных ставок в связи с рождением второго и третьего ребенка и для жителей региона Дальнего Востока. "Скорее всего, мы по этой теме поработаем", - сообщил Мутко.

Отвечая на вопрос о возможном росте цен на жилье в новостройках, вице-премьер признался, что сложно выступать с прогнозами. "Гипотетически они могут после первого июля несколько подрасти, но мы исходим из того, что должны сделать плавный переход в связи с тем, что сейчас в стройке находятся 130 млн (кв.м.) и из них где-то 95 млн. - после первого июля еще будет в стройке, поэтому здесь мы попробуем сделать плавный переход", - отметил вице-премьер. Мутко уточнил, что "основные стройки", у которых большое количество договоров, могут получить право достраивать жилье по старой схеме. "Мы рассчитываем, что на них это не повлияет, они будут основные игроки на рынке, они должны будут создать конкурентную среду и удержать цены", - пояснил Мутко.

При этом он повторил, что многое будет зависеть от общей макроэкономической ситуации.