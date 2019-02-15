Мутко: в строительных вузах должны появиться специальности по благоустройству городов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российская система образования в области строительства и архитектуры должна учесть потребность в специалистах по комфортной городской среде при формировании своих учебных планов. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Виталий Мутко в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума.

"У нас очень мало профессиональных управленцев, архитекторов, урбанистов - словом, тех, кто может грамотно подходить к использованию тех небольших средств, которые выделяются на создание общегородских пространств, проектов комплексного освоения территории. Поэтому мы всячески будем поддерживать программу "АРХИТЕКТОРЫ.РФ", но нам надо не проводить эту работу в одном месте, но и развивать местные центры компетенций на базе уже существующей системы строительно-архитектурного образования", - сказал Мутко.

Бесплатная федеральная программа профессионального развития АРХИТЕКТОРЫ.РФ реализуется ДОМ.РФ совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках первого набора на очной форме обучение прошли 100 специалистов из различных регионов, а заочными слушателями онлайн-курса стали 11 тыс. человек. Выпускники первого потока во время форума приняли участие в сессии ВЭБ.РФ "Экономика городского комфорта" .

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума. 0бев/зи