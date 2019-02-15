Проблемы обманутых дольщиков в Калининграде будут решены за три года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Проблемы обманутых дольщиков в Калининградской области будут окончательно решены в течение ближайших трех лет. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил губернатор области Антон Алиханов.

Губернатор уточнил, что на данный момент в области насчитывается чуть больше 1 тыс. дольщиков, которые пока не смогли получить свои квартиры. Наиболее проблемными в регионе считаются четыре недостроенных объекта - компании "Ганза-Сервис", "Регион-Сервис", "Альфастрой", "Вивагс".

"В течение трех лет будут решены те проблемы, которые существуют на данный момент", - сказал Алиханов.

Вопрос, по его словам, будет решен за счет передачи области Министерством обороны участка площадью свыше 10 га в Калининграде. Этот участок, по его словам, будет передан региональному Фонду жилищного и социального строительства для реализации инвестпроекта. Существующая в области практика предусматривает, что инвестор получает право на строительство на таком участке жилья, в том числе для продажи, при условии, что берет на себя обязательство по решению проблемы обманутых дольщиков.

"Мы предусматриваем, в том числе и бюджетные средства в течение трех лет порядка 450 млн рублей, чтобы запустить эти проекты и помочь дольщикам, наконец, получить свои квартиры", - добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов. В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля, даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков.

Алиханов сообщал, что застройщики в Калининграде пока не проявляют высокой активности в работе с банками по счетам эскроу. По его словам, они ждут решений правительства относительно возможности достройки объектов, начатых до изменения законодательства в этой сфере.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.